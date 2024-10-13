محافظ الدقهلية يستقبل نائب السفير الاندونيسي

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، محمد زعيم ناسوتيون نائب السفير الاندونيسي، في إطار زيارته لحضور فعاليات اليوم المصري الاندونيسي من داخل مكتبة مصر العامه بالمنصورة.

وتضمنت فعاليات اليوم المصرى الاندونيسى تفقد معرض أيادي مصر التاسع للمنتجات اليدويه والتراثية ، ومشاهدة فقرات استعراضية لأطفال مدارس الهدى والنور ومدارس الوادي، كما تم استعراض عرض فلكور اندونيسي، وعرض فلكور مصري .



جاء ذلك بحضور الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، والدكتورة رباب عبد المؤمن مدير مكتبة مصر العامة، والمهندس عبد الحميد شومان.

وأكد أن مصر تعمل علي زيادة آفاق التعاون المستمر مع كافة الدول الصديقة لتبادل الثقافات بين الشعوب ، ومن بينها تبادل ونقل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي في العديد من المجالات.

وأعرب محافظ محافظ، عن تطلعه لوجود تعاون مشترك بين مصر واندونسيا ومن بينها محافظة الدقهليه، مشيراً إلى أنه تم مناقشة تنفيذ توأمه لتبادل الخبرات في كافة المجالات، وإقامة العديد من المشروعات التنموية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية بالمحافظة.



ووجه مرزوق، دعوة لكافة المستثمرين الاندونسيين؛ لرؤية المجهودات المبذولة من الحكومة المصرية لتيسير كافة الإجراءات للإستثمار لتبادل الخبرات والزيارات بين مصر واندونيسيا، مشيراً إلى أن مصر تفتح ذراعيها أمام كافة المستثمرين في كافة المجالات الزراعيه والصناعيه وغيرها.



ومن جانبه رحب نائب السفير الاندونيسي، بالتعاون المشترك مع محافظة الدقهلية في كافة المجالات، مشيراً إلي وجود تشابه كبير بين مصر و اندونسيا في كافة المجالات، وبشكل خاص في مجال الزراعة، مشيدًا بجودة المنتجات اليدويه المصرية، مؤكدًا أن هذه المنتجات سوف تنال اعجاب كافة شعوب العالم وسيتم تصديرها للدول بالخارج .



ووجه محافظ الدقهلية، كلمة شكر وتقدير لنائب السفير الاندونيسي لمشاركتة في فعاليات اليوم المصري الاندونيسي بالدقهلية.



حضر الفاعليات كلا من محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، وهانم التهامي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظه ومنسق ايادي مصر بالدقهلية، وراندا الزهيري وكيل إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، وهبه رئيس قسم الترجمه بإدارة التعاون الدولي .