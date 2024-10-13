ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح وهيروين بالمنوفية

واصل قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية تكثيف جهوده ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

وأسفرت الحمات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة تلا)، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش –كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شقيقين، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهما بقتل نجل عمهما بسبب لعب شقيق المجني عليه بـ “البزوقة” بقرية كردوس مركز صدفا في أسيوط.

المشدد 7 سنوات لشقيقين لاتهامهما بقتل نجل عمهما

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد الرئيس بالمحكمة و محمد إبراهيم صقر نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام وعلي حسين.



ترجع تفاصيل القضية رقم 7674 لسنة 2023 جنايات مركز صدفا عندما ورود بلاغا لمركز الشرطة من مستشفى صدفا المركزي بوصول " محمود . أ . م . ح " جثة هامدة وبه طعنات متفرقة بالجسم والتي أودت بحياته .



وكشفت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة صدفا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " أسامة . ع . م . ح " وشقيقه " محمود " وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهمان والمجني عليه وتعدى كلا منهما على الأخر بالضرب بسبب قيام شقيق المجني عليه باللعب بـ " البزوقة ".

وبتاريخ الواقعة اتفق المتهمان على رد التعدي على المجني عليه وقاما بإحضار أسلحة بيضاء عصا شوم ومطواة وقاما بإخفائها بين طيات ملابسهما وتربصا للمجني عليه، وأثناء خروجه من الشارع قاما بالتعدي عليه وانهالا عليه ضربا بالعصا والشوم إلى أن سقط أرضا وسقط أعلاه المتهم الأول، فحاول المجني عليه الدفاع عن نفسه وقام المتهم الأول بطعنه بمطواة والتي أودت بحياته وواصل المتهم الثاني التعدي عليه بالعصا الشوم إلى أن تدخل المارة بالشارع وقاموا بالفض بينهم.



وفي واقعة أخرى قررت النيابة العامة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حبس 4 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بارتكاب واقعة اختطاف طفلة عمرها 5 سنوات أثناء ذهابها للحضانة، وذلك إثر خلافات بين الجناة ووالدها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار من مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا من " صبحى ع غ" 66 عاما بالمعاش، مقيم نطاق منيا القمح، باختطاف حفيدته " ه ح " 5 سنوات أثناء توجهها للحضانة مستقلة إحدى السيارات قيادة (سائق – مقيم بذات العنوان) حيث اعترض طريقهم سيارة "ملاكى" - لا يعلم بياناتها - وقاموا باختطاف حفيدته وفروا هاربين.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص منهم كل من " ح ع ‘ " 50 عاما ونجليه " إ " 30 عاما و" ب " 25 عاما لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة الشرقية)، وكذا تحديد مكان احتجاز المجنى عليها بمسكن أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة فاقوس، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وتحرير الطفلة المختطفة، وعثر بحوزتهم على (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – فرد خرطوش "وطلقتان" – 2 سلاح أبيض).

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة مستخدمين السيارة المضبوطة على النحو المُشار إليه لتحصل والد المجنى عليها على مبلغ مالى منهم نظير تسفيرهم للخارج وعدم الوفاء بذلك، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 31835 جنح مركز منيا القمح لسنة 2024 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.