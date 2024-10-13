العثور على جثة معلمة بها شبهة جنائية ملقاه داخل منزلها بنجع حمادي

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، اليوم الأحد، على جثة معلمة حضانة بها خنق في الرقبة داخل منزل بقرية الحلفاية بحري، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

و تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة بها آثار خنق في الرقبة، داخل منزلها في قرية الحلفاية بحرى.

وبالفحص تبين العثور على جثة ن.ا.ع، تبلغ من العمر38 عاماً ، تعمل مدرسة حضانة بالحصة، بها آثار خنق في الرقبة، و ملقاه داخل منزلها في قرية الحلفاية بحري مركز نجع حمادي.

جرى التحفظ على الجثة وجار معاينتها من قبل الجهات المختصة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها.