ندوة توعوية في مجال عمل المرأة ورعاية الأطفال بالدقهلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، ندوة للتوعية بشركة جود باك لصناعة الكرتون وعلب التغليف بالمنطقة الصناعية بجمصة، فى مجال التوعية بأحكام عمل المرأة ورعاية الأطفال، وفلسفة دور الحضانة فى رعايتهم، لعدد 20 من العاملين بالمصنع، استهدفت الندوة: مبادرة بداية، والمحاور الرئيسية للمبادرة، وأهداف المبادرة، والفئات العمرية المستهدفة من المبادرة.

كما تناولت شرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات المنفذة له، لمعرفة حقوق المرأة الأساسية التى يكفلها له القانون، مع توعية العاملين بدور وزارة العمل فى المحافظة على حقوق المرأة العاملة لدى أصحاب الأعمال، من إجازات سنوية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والحرية النقابية، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، وعدد ساعات العمل اليومية، وفترات الراحة، وإعلان لائحة الجزاءات، وتوفير دور الحضانة لرعاية أطفال المرأة العامل خلال فترة عملها بالمنشأة، وغيرها من الحقوق المقررة بقانون العمل، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة للتوعية بأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، والقوانين ذات الصلة، فى كافة ملفات العمل الخاصة بالمديرية من حيث التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل، لتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار داخل المنشآت العاملة في المحافظة، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل.

وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الندوات التوعوية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج، وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ،وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران، للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكثيف الجهود التوعوية حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها للحفاظ على عناصر الإنتاج.

وأضاف وكيل المديرية، أن الندوة جرت فعالياتها بمشاركة محمد على مدير مكتب العمل بجمصة، بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الدقهلية، مؤكدا الاستمرار فى تنظيم ندوات التوعية في مختلف المجالات التي تهم العاملين وزيادة الإنتاج من خلال الأجهزة التابعة للمديرية المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.