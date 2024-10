فستان أسماء جلال يقترب من النصف مليون (صور)

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار بمجرد ظهورها في حفل زفاف صديقتها الفنانة مريم الخشت الذي أقيم منذ أيام قليلة بحضور كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن.

أسماء جلال تستعرض رشاقتها بالنفسج الممزوج بالأخضر

وبدت أسماء جلال بإطلالة مميزة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة 2025، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا، بدون أمام، ينتمي لقصة الـ v، صمم من قماش لامع باللونين الأخضر في البنفسجي، من العلامة التجارية For The Bold and Refined، ويصل سعره 4500 جنيه مصري، ونسقت معه حقيبة جلدية صغيرة من تصميم دار Jacquemus، يصل سعرها إلى 744 يورو، أي ما يعادل 40 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة فوق كتفيها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على ألوان النود مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون الكشمير في الشفاه.

وتملك أسماء جلال ذوقًا خاصًا جعلها تختار إطلالاتها بعناية لتمزج بين الأنوثة والأناقة في آن واحد، لتطل بين حين لآخر بلوك مشرق ومنفعم بالرقي.

يشار إلى أن أسماء جلال شاركت في رمضان 2024 بمسلسل "أشغال شقة" تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم.

الفنانة أسماء جلال

مسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

تنطلق أحداث "أشغال شقة" بصورة تصاعدية وإيقاع سريع داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع مُساعدات المنزل، مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبا شرعيا، وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.

من ناحية أخرى، تنتظر أسماء جلال عرض عدة أفلام سينمائية وهم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" للمخرج هادي الباجوري وبطولة محمد ممدوح ومايان السيد و"الفستان الأبيض" إخراج جيلان عوف وبطولة ياسمين رئيس و"شمس الزيناتي" بطولة أحمد إمام و‘خراج عمرو سلامة و"آل شنب" من بطولة ليلى علوي وإخراج أيتن أمين بالإضافة إلى مشاركتها في الموسم الثاني من "أشغال شقة" من إخراج خالد دياب وبطولة هشام ماجد.

وشاركت أسماء جلال في بطولة مسرحية "ميمو"، بطولة أحمد حلمي، أسماء جلال، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، مريم الجندي، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.