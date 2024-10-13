وزارة العمل تجتمع بمديري الأجهزة التابعة لمديرية الجيزة لتحقيق أهداف "بداية جديدة"

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، اجتماعاً تنظيمياً مع مدير المناطق ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومفتشي العمل ، ومديري مراكز التدريب ، لتعزيز أنشطة المديرية في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، من حيث ملفات العمل الخاصة : بتشغيل الشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ، وكذلك ذوى الهمم لدمجهم في المجتمع و استيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالي العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، وكذلك خدمات التدريب المهنى المجانية بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة ، وتكثيف عدد الندوات التثقيفية في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ، ورعاية العمالة غير المنتظمة في الخط الرابع من مترو الأنفاق ومشروع المونوريل.

وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، إن تلك اللقاءات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أنه خلال اللقاء حث جميع الحاضرين على ضرورة العمل الجماعي النشط كلا منهم في مجاله لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية ورؤية وزارة العمل وسياستها فى جميع الملفات لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.