كلية الألسن بجامعة الفيوم تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد

شهدت الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة الفيوم، حفل استقبال الطلاب الجدد، بحضور الدكتورة أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وآمال عبد التواب مدير إدارة الكلية وذلك اليوم الاحد بالكلية.

وأقيم الاحتفال تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب.

اقسام الكلية

رحبت الدكتورة نجلاء سعد بالطلاب الجدد الملتحقين بالكلية هذا العام، مؤكدة دعم إدارة الكلية لهم والعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة التحصيل الدراسي وتحقيق التفوق.

واستعرضت الأقسام العلميه بالكلية وفرص العمل المتاحة لكل قسم، وشددت على ضرورة الالتزام بحضور المحاضرات والحفاظ على القيم والتقاليد الجامعية المتعارف عليها.

من جانبها أوضحت الدكتورة أمل إبراهيم أن الكلية تسعى لتخريج أفراد قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي من خلال تجهيزهم وإكسابهم المهارات اللغوية والشخصية المطلوبة بسوق العمل، ودعت الطلاب للمشاركة فى الأنشطة الطلابية التي تسهم في تكوين شخصيتهم ومنحهم القدرة على التواصل مع الآخر.

وعرض الدكتور محمد عبد الرحمن لتاريخ نشأة جامعة الفيوم ووقطاعاتها الثلاثة وعدد الكليات بها والقيادات الإدارية المتعاقبة، وأشار إلى الأنشطة الطلابية التي يمكن أن يشارك فيها الطلاب سواء داخل الكلية أو على مستوى الجامعة، مؤكدًا أن طلاب كلية الألسن علي درجة عالية من التميز في مختلف المجالات.

وتخلل حفل الاستقبال عدد من الفقرات الفنية والانشاد الديني والاسكتشات.وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين علميًا والمتميزين في الأنشطة الطلابية المختلفة.

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