ضبط حشيش وشابو بحوزة عنصر إجرامي بالسنبلاوين

واصل قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تكثيف جهوده ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

وأسفرت الحمات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين "له معلومات جنائية ") وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش والشابو" - فرد محلى).



وفي سياق منفصل قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شقيقين، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهما بقتل نجل عمهما بسبب لعب شقيق المجني عليه بـ “البزوقة” بقرية كردوس مركز صدفا في أسيوط.

المشدد 7 سنوات لشقيقين لاتهامهما بقتل نجل عمهما

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد الرئيس بالمحكمة و محمد إبراهيم صقر نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام وعلي حسين.



ترجع تفاصيل القضية رقم 7674 لسنة 2023 جنايات مركز صدفا عندما ورود بلاغا لمركز الشرطة من مستشفى صدفا المركزي بوصول " محمود . أ . م . ح " جثة هامدة وبه طعنات متفرقة بالجسم والتي أودت بحياته .



وكشفت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة صدفا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " أسامة . ع . م . ح " وشقيقه " محمود " وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهمان والمجني عليه وتعدى كلا منهما على الأخر بالضرب بسبب قيام شقيق المجني عليه باللعب بـ " البزوقة ".

وبتاريخ الواقعة اتفق المتهمان على رد التعدي على المجني عليه وقاما بإحضار أسلحة بيضاء عصا شوم ومطواة وقاما بإخفائها بين طيات ملابسهما وتربصا للمجني عليه، وأثناء خروجه من الشارع قاما بالتعدي عليه وانهالا عليه ضربا بالعصا والشوم إلى أن سقط أرضا وسقط أعلاه المتهم الأول، فحاول المجني عليه الدفاع عن نفسه وقام المتهم الأول بطعنه بمطواة والتي أودت بحياته وواصل المتهم الثاني التعدي عليه بالعصا الشوم إلى أن تدخل المارة بالشارع وقاموا بالفض بينهم.