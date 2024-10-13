طرح 53 مسطحًا تجاريًا بـ6 أكتوبر جاهزة للاستلام في فبراير 2025 (تفاصيل)

أعلن الجهاز المركزي للتعمير، برئاسة اللواء محمود نصار، عن طرح 53 مسطحًا تجاريًا نصف تشطيب كاملة المرافق، بمساحات تتراوح من (22.56 : 62.46 م2)، بالقطعة رقم (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2025، وذلك للبيع بنظام التخصيص، وبأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد.

موعد الطرح

وقال نصار، في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعمير، إن الطرح اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر المقبل، ومن الإثنين 18 نوفمبر للسداد بنظام التقسيط، موضحًا أن الطرح من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتباراً من يوم الخميس 24 أكتوبر الجارى، والمعاينة يومياً عدا الجمعة، بالقطعة رقم (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، والتواصل من خلال الرقم التالى (01010419466).

المستحقات المالية

وأضاف نصار، أنه يتم سداد 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على المسطح التجارى، وسداد دفعة تخصيص 15 % خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز، وسداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية حتى 5 سنوات وفقاً لإمكانات ورغبة العميل، بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري عند يوم التخصيص، ويتم منح العميل خصم 3 % فى حالة السداد الفورى.