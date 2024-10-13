حدث في مثل هذا اليوم| 36 عاما على فوز نجيب محفوظ بـ نوبل

في مثل هذا اليوم من 36 عام كان الخبر السعيد الذي اسعد الملايين في مصر والعالم العربي، بفوز الاديب المصري الكبير نجيب محفوظ بجائزه نوبل في الاداب، ليكون بذلك أول أديب مصري وعربي يحصل على تللك الجائزه الرفيعه وثاني مصري يحصل عليها بعد الرئيس الراحل أنور السادات الذي فاز بجائزة نوبل للسلام.

حصول الاديب العالمي نجيب محفوظ جاء تتويجا لمسيرته الابداعيه في مجال الكتابه والادب وهو الاديب عاشق الحاره المصرية، وكان اغراقه في المحليه بوابته للعالميه الافلام، التي الفها كانت علامه كبرى في تاريخ السينما المصرية والشخصيات التي ارتبط بها الملايين سي السيد وامينه، افلام كانت ولا تزال تعكس العصر الذهبي للسينما من ينسي الثلاثيه التاريخية بين القصرين قصر الشوق السكريه والحرافيش وثرثره فوق النيل والكرنك وكل هذا الحب وكتاب اولاد حارتنا، الذي اثار جدلا واسعا الاديب الراحل كان بحق عملاق الادب والعاشق لمصر الشخصيه البسيطه الذي يمشي في صباح كل يوم من منزله في العجوزه إلي ميدان التحرير، حيث يجلس علي المقهي المفضل ولسه الحرافيش علي كازينو قصر النيل حيث الاصدقاء الاوفياء ومناقشه الافكار المتعددة.

بعد حصول نجيب محفوظ علي تلك الجائزه العالميه اقام له الرئيس الراحل حسني مبارك حفل خاص تكريما له ولم يستطع الاديب الراحل الذهاب الي السويد لاستلام الجائزه، وارسل ابنتيه لتسلم الجائزة يوم 10ديسمبر 1988وقدم الاحتفال الاذاعي الكبير عمر بطيشه.

نجيب محفوظ كان ولايزال حاله ابداع نادره في تاريخ الادب العربي والسينما المصرية والعربية كان الاديب العملاق الذي عبر بصدق عن الشخصيه المصريه في اوائل القرن الماضي عاشق الحاره والمقهي والبساطه في كل شيء استحق عن جدارة، أن يكون اديب عالمي رحم الله اديب مصر العالمي الحاصل علي جائزه نوبل في الاداب في شهر اكتوبر 1988 شهر النصر الاديب العالمي، ورحل عن دنيانا في اخر اغسطس 2006 ومازال اسمه ومؤلفاته خالده في وجدان الملايين.