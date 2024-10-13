صحة الشرقية: تفتيت واستخراج حصوة بالحالب 8 سم بمستشفى كفر صقر

نجح الفريق الطبي بوحدة تفتيت الحصوات الكلوية ومناظير المسالك البولية الفريدة بمستشفى كفر صقر المركزي، تفتيت واستخراج حصوة بالحالب 8 سم، لشاب يبلغ من العمر 29 عاماً، ويعاني من ظروف صحية خاصة.

قاد العملية الدكتور هشام عوني استشاري المسالك البولية، والدكتور عبدالهادي مصطفى أخصائي المسالك البولية، والدكتور محمود الحلواني أخصائي التخدير، تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير، والدكتور عبدالسلام شعبان مدير المستشفى.

وكان الشاب المريض قد تعرض لحادث سير منذ ٤ سنوات أدى إلى نزيف بالمخ، ثم ضمور بالمخ وفقدان التحكم والحركة تماماً للنصف السفلى للجسم وفقدان النطق وأعراض طبية أخرى، حيث تم استخراج الحصوه بشكل كامل بالمنظار بعد التفتيت وتركيب دعامات للحالب، وذلك ضمن لستة تفتيت حصوات كلوية لعدد ٤ حالات، بالإضافة إلى ٣ حالات مناظير مسالك بولية، وجميع الحالات مستقرة، وتم تماثلها للشفاء تماماً وخروجها في نفس اليوم.

ويأتي ذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومبادرة «١٠٠ يوم صحة»، ومبادرة «القضاء على قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتحقيق أقصي استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، ورفع الأعباء عن المريض المصري بمحافظة الشرقية.

وتعد وحدة تفتيت الحصوات الكلوية ومناظير المسالك البولية الجديدة؛ الأولى من نوعها بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والتي تم تشغيلها تجريبياً منذ عدة أسابيع، بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بالدور الرابع بمبنى الكلى الصناعى على مساحة ٤٥٠م٢، وبعد تجهيز الوحدة الجديدة بغرف للعمليات الجراحية بها عدد ٢ جهاز تخدير وجهاز صدمات، والإفاقة بقوة ٣ أسرة، وقسم داخلي بقوة ٦ أسرة، مزودين بعدد ٦ مونيتور، و ٢ جهاز رسم قلب، وصيدلية، وغرف للخدمات المعاونة، وبلغت التكلفة التقديرية للوحدة ٧ مليون جنيه، منهم ٢.٥ مليون جنيه، دعم من جمعية الأنوار الخيرية بسنجها وكفر صقر، وتوريد وتركيب جهاز تفتيت الحصوات الكلوية، بتكلفة تقديرية ٢.٥ مليون جنيه، دعم من اللواء أحمد النادي، وتوفير أجهزة المناظير والتخدير وترابيزات العمليات وغيرها، وتم توفير القوى البشرية من الأطباء والتمريض والفنيين والتدريب الجيد لهم على التعامل مع الأجهزة الطبية.

وقدم الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الشكر والتقدير للجمعية وممثلي المجتمع المدني، وللدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، ولمدير مستشفى كفر صقر المركزي، وللسادة الأطباء، وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.