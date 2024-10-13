وزارة العمل تنظم ندوتين "سلامتك تهمنا" لنشر السلامة والصحة المهنية في دمياط

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، ندوتين للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، حيث جرى تنظيم الندوة الأولى بالمركز الطبى العام بمدينة دمياط الجديدة بحضور 200 مواطن تحت عنوان "السلامة أسلوب حياة " ، وندوة مركز شباب الشيخ ضرغام بعزبه البرج بحضور ما يقرب من 80 شخص.

الصحة المهنية

وتناولت الندوات التعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية ، وخطة الطوارئ والإخلاء عند المخاطر ، وشملت أيضاً إستعراض ما تقدمه المديرية من خدمات كتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص ، خاصة ذوى الهمم لإستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى العاملين بالمنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وفقاً لأحكام قانون العمل وقانون رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة ، وكذلك حماية ورعاية العمالة غير المنظمة إجتماعياً وصحياً ، ودور مكاتب علاقات العمل فى تسوية الشكاوى العمالية ودياً وإسترداد حقوق العمال من الشركات التى يعملون بها.



وأيضاً فرص التدريب المهني المجانى بالوحدة المتنقلة أو بمركز التدريب التابع للمديرية ضمن خطة عمل المديرية للعام 2024 – 2025 ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.



وقال فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أنه ألقت الندوات فاطمة الشبينى مدير إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية ، ونجوى ابراهيم مفتشة بمكتب السلامة والصحة المهنية بدمياط الجديدة.