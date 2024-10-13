وزير الطاقة القطري يفتتح قمة الصلب العربية الـ " 17 " بمشاركة مصر

يفتتح المهندس سعد بن شريده الكعبى وزير الدوله لشئون الطاقه القطرى بالعاصمه القطرية الدوحه غدا الأثنين قمة الصلب العربى رقم 17 والتى ينظمها الإتحاد العربى للصلب برئاسة عواد الخالدي والذى يضم كل الشركات العربية المنتجه للصلب .

يشارك فى أعمال القمه المهندس أحمد عز رئيس مجلس إدارة مجموعة عز للصلب وهو من المتحدثين الرئيسين فى الجلسه الإفتتاحية للمؤتمر.

يتحدث عن واقع ومستقبل صناعة الصلب فى المنطقه العربيه فى ظل المتغيرات الجيوسياسية و الإقليمية والدولية العديدة التى يمر بها العالم. كما تشارك فى قمة الدوحه من مصر مجموعة المراكبى برئاسة المهندس حسن المراكبى ، وممثلى عدة شركات أخرى .

يذكر أن الدكتور أيمن فتحى من مجموعة عز ، والمهندس مصطفى رشاد قد فازا بجائزتين فى المسابقه التى نظمها الإتحاد العربى عن أفضل بحوث علمية فى مجال تطوير صناعة الصلب ومن المقرر تكريمهما خلال أعمال قمة الدوحه .

** واقع ومستقبل صناعة الصلب فى ظل المتغيرات الدوليه والإقليمية

يشارك فى قمة الدوحه للصلب من المسئولين الحكوميين بدولة قطر بجانب وزير الدوله للطاقه ، سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعه القطرى .

كما يشارك فى القمه كبار صُناع الصلب فى الوطن العربى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافه إلى شركات الأبحاث والتطوير ، وموردى المعدات والتكنولوجيا والمواد الخام ، ومن الشخصيات التى ستشارك أيضا فى قمة الدوحه للصلب رقم 17 بحضور رئيس الإتحاد عواد الخالدي، والدكتور كمال جودى الأمين العام للإتحاد ، سعد راشد المهندى رئيس مجلس إدارة قطر إستيل ، وعبد الرحمن العبد الله الرئيس التنفيذي، ومشارى الجديمى رئيس مجلس إدارة شركة فولاذ البحرينية ، ودكتور عثمان المالكي نائب الرئيس للمشاريع بشركة حديد ، والدكتور محمد عبد الله الفقيه رئيس مجلس إدارة الشركه الليبية للحديد والصلب ، ودرامى محمد صخر مدير عام مناجم الجزائر " منال الجزائر " ، وحاتم الصنهاجى مدير عام الشركه المغربية للصلب ، بالإضافه إلى مسئولين من شركات دانيللى الإيطالية ، وإيميتال الجزائر ، وتوسيالى التركية ، SMS جروب ،

مهندس/ احمد عز رئيس مجموعة عز للصلب

وورلد أستيل ، وسنيم موريتانيا ، وجالكس استيل ، وDANA ، و Tennium للأبحاث والتطوير ،

وسينترا وورلد ، وRC للمعادن والتعدين وغيرها من الشركات الكبيره العامله فى قطاع الصلب .



ستتناول إجتماعات ولقاءات قمة الدوحه عددا من الموضوعات بالغة الاهمية والخاصة بقطاع الصلب ومنها ، المتغيرات الجيوسياسية الدولية والإقليمية ومدى تأثيرها على صناعة الصلب العربية.

كما تتناول قمة الدوحة معدلات التضخم الكبيره فى أسعار الطاقه وخامات المعادن واللوجستيات وأثر ذلك على مستقبل الصناعه ، بالإضافة إلى مستقبل صناعة الصلب العربية فى ظل إتجاه الإتحاد الاوروبى وهو شريك إستراتيجى للوطن العربى إلى العمل بنظام الحصص ومنح الأولوية للصلب الأخضر فى ظل الإهتمام الأوروبى الواسع بالوصول بمعدلات صفرية فى الكربون الناتج من الصناعه عام 2050 .

** الإنتاج العربى من الصلب

سعد راشد المهندى / رئيس مجلس إدارة قطر استيل

وفقا لأحدث تقرير صادر من منظمة الصلب العالمية World steel عن . بلغ انتاج الدول العربية من الصلب الخام

فى الفترة من ينايرإلى يوليو 2024 بلغ حجم انتاج الدول العربية من الصلب الخام نحو 23.8 مليون طن ، بنسبة زيادة 4.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023

تصدرت مصر الدول العربية فى انتاج الصلب الخام خلال يناير – يوليو من عام 2024 بحجم انتاج 6.2 مليون طن بنسبة زيادة 9.7%. وجاءت السعودية فى المركز الثانى بحجم انتاج بلغ 5.9 مليون طن بنسبة زيادة 3.9%. وجاءت الجزائر فى المركز الثالث بحجم انتاج 2.5 مليون طن بنسبة تراجع 3.3%.

واستحوذت منطقة الخليج على حوالى 50% من انتاج الدول العربية بحجم انتاج 11.7 مليون طن. تقودها السعودية بنسبة حوالى 50% من انتاج المنطقة.

مهندس/ حسن المراكبى رئيس مجموعة المراكبى المصرية

واستحوذت منطقة شمال افريقيا على 42% من انتاج الدول العربية بحجم انتاج 10 مليون طن. تقودها مصر بنسبة 62 % من انتاج المنطقة.

واستحوذت منطقة شرق المتوسط على 8% من انتاج الدول العربيةبحجم انتاج 1.9 مليون طن. تقودها العراق بنسبة 88% من إجمالى إنتاج المنطقة