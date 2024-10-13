وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمطروح

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح، ندوات توعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح ومكتب عمل سيوة، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة وعمل جولات لمتابعة أحوال العمال بمدينة سيوة، لزيادة النشر والتوعية لحقوق العمال وزيادة التوعية ضد الأخطار وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية ببيئة العمل.

وجرى عقد ندوتين للتوعية بمدرستي سيوة الثانوية الصناعية والتجارية بمنطقة رمل-الحدادين بمدينة سيوة ، بحضور مديري المدرستين وعدد من المدرسين وعدد 72 طالب ، وكذلك ندوة بموقع العمل التابع لمصنع الحياة لتعبئة المياه المعدنية بمنطقة أبو شروف بمدينة سيوة ، بحضور عدد 35 عامل ومهندس بالمصنع ، بالتعاون مع إسعاف مطروح التابع لهيئة الإسعاف المصرية.

وتناولت المحاضرات بالندوات: السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشات من أجل الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال خالد عبد العزيز مدير مديرية العمل بمطروح، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أنه حاضر فى الندوات مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، و عبدالسلام حسنين مدير مكتب عمل سيوة ، وذلك بهدف توعية أبنائنا الطلاب على حرص الدولة على توفير حياة كريمة لهم ، وذلك من خلال توفير كافة جهود الدولة لبناء الإنسان ، وزيادة الوعي ونشر الثقافة في كافة المجالات وخاصة السلامة والصحة المهنية كى يتم تنفيذ إجراءات السلامة في المدارس ، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية ، وتأمين تدريبهم داخل الورش ، وتوفير رعاية صحية لهم، وكذلك توعية العمال بالمصنع على الحفاظ على حقوقهم والحد من الأخطار وخاصة المخاطر السلبية ، وكيفية الإسعافات الأولية بموقع العمل ، وقام المسعفين بتدريب العاملين عمليا على كيفية الإسعافات الأولية للعمال عند تعرضهم للخطر.