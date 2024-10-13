جامعة الفيوم تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور محمد حلمي خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالفيوم، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بالكلية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور مسعود إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى ربيع مساعد العميد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سلامة منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والسادة الإداريين بالكلية وذلك اليوم الأحد .

التخصصات النادرة

في مستهل كلمته رحب الدكتور محمد خفاجي بالطلاب الجدد في رحاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وأكد أن الكلية تتميز بتخصصاتها النادرة والمطلوبة بكثرة في سوق العمل ولذلك فهي تعتبر كلية خالية من البطالة، كما أشار إلى أهمية صقل الخبرات العلمية والعملية للطلاب خلال سنوات الدراسة مؤكدًا أنه لن يتم ذلك إلا من خلال الحرص على حضور المؤتمرات والندوات العلمية والمشاركة في الدورات التدريبية التي تقدمها الكلية وزيارة المكتبة الخاصة بالكلية بشكل دوري.

و أوضح أن الكلية تعاقدت مع شركة هواوي لمنح دورات تدريبية باهظة الثمن تقدمها الكلية للطلاب مجانًا.

وأشار الدكتور مسعود إسماعيل إلى أن الكلية تحرص على عقد العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل للطلاب بشكل دوري ومستمر على مدار سنوات الدراسة وذلك لإثراء العلم والمعرفة لدى طلابها.

كما أكد الدكتور مصطفى ربيع أن الدراسة في الكلية تعتمد على نظام الساعات المعتمدة مضيفًا أن الكلية تقدم عددًا من البرامج الخاصة منها برنامج علوم الحاسب، برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج النظم والمعلومات، برنامج المعلوماتية الحيوية.

وقام الدكتور أحمد سلامة بشرح مفصل للأقسام والتخصصات المختلفة بالكلية، من خلال تقديم عدد من الدورات التدريبية المرتبطة بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، كما دعا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية لما لها من دور كبير في بناء شخصية الطالب.

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