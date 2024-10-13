مناقشة رواية "دار ميسون" بمكتبة مصر الجديدة.. غدًا

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، في الخامسة ونصف مساء غدٍ، حلقة نقاش لرواية "دار ميسون"، للكاتبة دينا القمحاوي، تتناول الرواية فترة منتصف العمر والتى تعد فترة حرجة لتحول الإنسان من الشباب إلى ما بعد ذلك.

تأتى حلقة النقاش فى إطار البرنامج الثقافى عن شهر أكتوبر التي تنظمه مكتبة مصر الجديدة والحافل بالعديد من الفعاليات الثقافية الأدبية والفنية وحفلات توقيع الكتب، والتى تهدف الى اثراء الساحة الثقافية وخلق جيل مميز وواعي قادر على حمل راية التقدم والازدهار.

رواية دار ميسون

تتناول الرواية، ميسون وهى سيدة في منتصف الخمسين تشغل مركزا مرموقا، لكنها تشعر بالوحدة.. قامت ميسون بعمل دار للسيدات الوحيدات مثلها.. لیست دار مسنين.

وإنما دار يضم سيدات في الخمسينيات، ممن يتمتعن بصحة جيدة، ويرغبن فقط في قضاء وقت لطيف مع من في مثل أعمارهن، انضم للدار سيدات وآنسات من نخبة المجتمع، جاءت كل واحدة منهن، ومعها تاريخ طويل من الذكريات والطباع المتباينة، ليبدأن معا مرحلة جديدة من العمر.. يبدأ معها بناء جديد للأسرة المصرية.