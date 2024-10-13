اصطحب رجال الأمن الطالب المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما إلى مسرح الجريمة، وذلك لتمثيلها وإجراء معاينة تصويرية بالسلام.

المتهم بقتل صديقه يمثل جريمتها في السلام

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام ثان إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طالب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح طعنية وتوفى أثناء إسعافه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب سب الأول للأخير بوالدته.

وكشفت التحريات أن المتهم ترصد للمجني عليه ثم طعنه عدة طعنات نافذة انتقاما منه فسقط غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.