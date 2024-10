عرض"Behold a Pale horse" بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

في إطار حرص وزارة الثقافة على إقامة أنشطة وعروض ثقافية، يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر عرضا سينمائيا للفيلم الأجنبي الطويل (Behold a Pale horse)إنتاج ١٩٦٤ وهو من كلاسيكيات السينما العالمية إخراج "فريد زينيمان" وتأليف "إيمريك بيرسبيرجر" سيناريو "جي بي ميلار" تمثيل جريجوري بيك وأنطوني كوين وعمر الشريف وميلاريدونوك. الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة مدة عرضه ١١٨ دقيقة.

عمر الشريف ممثل مصرى قام ببطوله العديد من الأفلام العربية في فترة خمسينيات القرن الماضي وفي أوائل الستينيات التقى بالمخرج العالمي دافيد لين الذي اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام العالمية.

ولاقي فيلمه الأول "لورنس العرب Lawrence of Arabia" في عام 1962 نجاح منقطع النظير وحصل علي شهرة جماهيرية كبيرة .ومثل عدة أدوار في أفلام عدة منها فيلم دكتور جيفاغو وفيلم "الرولز رويس الصفراء (The Yellow Rolls Royce) وفيلم "الثلج الأخضر Green Ice"، وغيرها الكثير وفي السبعينيات، قام بتمثيل فيلم «الوادي الأخير The Last Valley» عام 1971، وفيلم «بذور التمر الهندي The Tamarind Seed»، "Jaggernaut" عام 1974.

وقد أشار مدير التصوير د.حسين بكر في وقت سابق بأن مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف بصدد إقامة العديد من الفعاليات والورش السينمائية والندوات بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية داخل المجتمع وبها الكثير من التنوع.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام الاربعاء الموافق ١٦ أكتوبر في تمام السادسة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف . تقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة/ امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية. الحضور مجانٍ للجمهور العام.