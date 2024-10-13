التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 138 بالغربية

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم، البيان العملي لنجدة الهدف الحيوي المؤمن بالحراسات المشددة " مجمع شركات البترول " في اليوم الأول للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 138.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ و اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، اللواء تامر شرف ممثل عن مديرية أمن الغربية، وهيئة عمليات القوات المسلحة، ومساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري .

وتناول البيان نموذج محاكاة وسيناريو للتصدي لمجموعة من العناصر الإرهابية أثناء اقتحامها مجمع شركات البترول باستخدام العبوات الناسفة والأسلحة الآلية بهدف تنفيذ أعمال تخريبية بها، وتم متابعة كيفية تعامل قوات الحراسة المشددة من وزارة الداخلية وكذا عناصر الأمن الإداري مع الموقف، وتدخل قوات الحماية المدنية لتفعيل أنظمة الإطفاء والتبريد، وكذا تدخل خبراء المفرقعات لاكتشاف العبوة الناسفة من خلال الكلاب المدربة لكشف المفرقعات واستخدام أجهزة تشتيت العبوات، وصولا لتدخل سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين، وقد تم البيان بتصفية عدد من العناصر والقبض علي آخرين ونجاح القوات فى فرض السيطرة الأمنية علي المجمع وتأمين الهدف الحيوي.

وأثنى الجميع على التدريب وسرعة التعامل مع العناصر الإجرامية، ويأتي هذا في إطار متابعة تنفيذ وتفعيل خطة محافظة الغربية لمواجهة الأزمات والكوارث بمختلف أشكالها والوقوف على مدى استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع أي موقف في حالة الطواريء والأزمات والوقوف على أي ملاحظات والعمل على تلافيها.