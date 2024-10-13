غدا.. ملتقى يفتح آفاق جديدة للشباب نحو المواطنة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي

تنطلق غداً، الاثنين 14 أكتوبر، أعمال الملتقى العلمي الدولي الثالث لكلية اللغة والإعلام تحت عنوان "الإعلام الجديد وتمكين الشباب: المواطنة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي".وذلك تحت رعاية دكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، ودكتورة حنان يوسف، عميدة كلية اللغة والإعلام

تُعقد فعاليات الملتقى على مدار ثلاثة أيام في مقر الأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، حيث سيشهد حضور عدد كبير من الأكاديميين، الباحثين، وممثلين عن المنظمات الدولية وقادة صناعة الذكاء الاصطناعي.

سيتم مناقشة مجموعة متنوعة من المحاور خلال الجلسات العلمية، والتي تشمل: النشاط الرقمي وتمكين الشباب في وسائل الإعلام، استخدام الجيل الجديد من الوسائط المرئية على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يشكل نافذة على العرض الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي رؤية الملتقى

كما ستتناول الجلسات الثانية من الملتقى عدة مواضيع رئيسية تشمل:المواطنة الرقمية وتمكين الشباب: سيناريوهات الإعلام المستقبلية ، تحليل متكامل للتفاعل بين الزمان والمكان لمنشئي محتوى الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي تحت عنوان صديق أم عدو؟

تسعى النسخة الثالثة من الملتقى إلى تقديم رؤية جديدة لبناء مواطنة رقمية إيجابية وواعية لدى الشباب، مما يتماشى مع اهتمام الدولة بمبادرات منتدى الشباب العالمي. يهدف الملتقى إلى خلق أجيال شابة استثنائية تتمتع بالرؤية والتأثير الإيجابي من خلال الاستخدام الرشيد لتكنولوجيا الإعلام الجديد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.



