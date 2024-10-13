أمجد الحداد: الخريف أسوأ من الشتاء في انتشار العدوى التنفسية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن ‏فصل الخريف أسوأ من نظيره الشتاء في انتشار العدوى التنفسية، إذ يسبب ‏انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة على مدار اليوم الواحد وهذا ما يساعدا على ‏انتشار العدوي بجانب كونه موسم للتجمعات في المدارس والجامعات والتي تزيد ‏من حالات الإصابة بالعدوى التنفسية.‏

وأضاف، أن هناك ‏العديد من أنواع العدوى التنفسية، أشهرها البرد والأنفلونزا وكورونا والفيروس ‏المخلوي، مشيرا إلى أن العدوى التنفسية تنتقل عن طريق الهواء أو "الرازاز" أو ‏الجو من شخص لآخر نتيجة ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة على مدار اليوم.‏

وتابع: "الخريف فصل التجمعات البشرية، وبالتالي تنتشر العدوى بمختلف أنواعها ‏كالجدري المائي والالتهاب الكبدي"، كشيرا إلى أن العدوى التنفسية سريعة ‏الانتشار.‏

وتحدث الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عن الفرق بين البرد والانفلونزا وكورونا والشخص المصاب بالحساسية، موضحًا: "الشخص المصاب بعدوى تنفسية يجب أن يكون مصابا بارتفاع في حرارة الجسم حتى لو كان بسيطا، كما أن البرد تكون الحرارة فيها أقل من الانفلونزا".



وأضاف "الحداد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" تقديم الإعلاميين ‏مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الانفلونزا مرض سريري، ولا يستطيع الشخص أن يتحرك، بالإضافة إلى الزكام والرشح والالتهاب الشديد في الحلق، والآلام التنفسية وآلام في العظام، أما البرد، فإن أعراضه هي الزكام والرشح والاحتقان البسيط والارتفاع المتوسط في الحرارة.



وتابع استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح: "كل ذلك عكس الحساسية، التي يعتاد الشخص المصاب بها في هذا الموسم الإصابة بأعراض الزكام المتواصل والرشح المتواصل".