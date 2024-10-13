«الكاثوليكية»: نتابع ما يجرى فى «بيروت» لحظة بلحظة.. و«الڤاتيكان» يجدد دعوته للصلاة والصوم

«جريش»: إشادة قنصل «ملبورن» تعكس اهتمام الدولة بالكنيسة

رحبت الكنيسة الكاثوليكية بتصريحات قنصل عام مصر فى «ملبورن» بأستراليا هيثم مختار، والتى حملت إشادة بدور الكنيسة فى الخارج، إبان زيارة الأنبا توماس حبيب مطران سوهاج خلال الأسبوع الماضى.

واعتبر الأب رفيق جريش المستشار الصحفى للكنيسة الكاثوليكية إشادة القنصل العام تعبيرًا عن اهتمام الدولة بمؤسساتها فى الخارج، ومن داخلها الكنائس، لافتًا إلى أن الكنيسة المصرية وثيقة الصلة بالسفارات فى الخارج، وتحرص دائمًا على علاقة انسجام مستقرة.

وقال: إن زيارة الأنبا توماس حبيب مطران الكنيسة الكاثوليكية بسوهاج تعد زيارة رعوية، وتأتى فى إطار الاطمئنان على المصريين المهاجرين، لربط الأجيال الجديدة فى المهجر بالوطن الأم.

«جريش» المسئول عن متابعة أقباط كندا، والذى استقبل خلال هذا العام 3 وفود من الجيل الجديد أضاف لـ«الوفد» أن متابعة رعايا الكنيسة بالخارج، يستهدف توطيد الجذور، والاطمئنان على مساراتهم الدينية، والحياتية.

وحول الأوضاع الدائرة فى جنوب لبنان حاليًا، أشار المستشار الصحفى للكنيسة الكاثوليكية إلى أن كنيسته تتابع لحظة بلحظة تطورات الموقف، لافتًا إلى وجود مصريين كثيرين يعملون فى لبنان، بجانب وجود كنيسة كاثوليكية مصرية هناك.

واستطرد قائلًا: «الضرر من الحرب الدائرة حاليًا طال الجميع، مواطنين، وكنائس».

وبشأن مساعى الڤاتيكان قال «جريش»: إن البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان دعا إلى صلاة عامة الإثنين الماضى، والصوم من أجل السلام، بينما ثمة قنوات دبلوماسية أخرى تجرى خلالها مناقشات حول تداعيات الحرب، وضرورة الوصول إلى إيقافها.

وخلال اجتماعه العام، دعا البابا فرنسيس مجددًا للصلاة طوال الشهر المخصص لـ«الصلاة المريمية» من أجل وقف الصراعات فى الشرق الأوسط.

وقال ما نصه: «أحثكم جميعًا على تلاوة صلاة مسبحة الوردية كل يوم، من أجل آلام السكان الذين يعانون جنوب الحرب، ورغبتهم فى السلام».

ولدى زيارته «بروكسل» نهاية سبتمبر الماضى أشار بابا الفاتيكان إلى ما يجرى فى لبنان بقوله: «أواصل متابعة تكثيف الصراع فى لبنان بألم، وانشغال، وأتألم بسبب الكثير من الناس الذين يموتون يومًا بعد يوم فى الشرق الأوسط».