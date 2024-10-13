الدفاع الجوي الإيراني: الحفاظ على السلام والاستقرار أولوية قصوى

أكد قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، اليوم، أن الأولوية القصوى لقواته هي الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة ، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، حيث أشار إلى أهمية دور الدفاع الجوي في تعزيز الأمن الوطني.

وأوضح قائد قوات الدفاع الجوي أنه يرفض بشكل قاطع أي تصعيد أو حرب في المنطقة، مشددًا على ضرورة الحوار والتعاون بين الدول لتفادي النزاعات. وأعرب عن قلقه إزاء التوترات الإقليمية التي قد تؤدي إلى تصعيد عسكري، مؤكدًا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل القضايا العالقة.

في سياق متصل، أكد القائد أن القوات المسلحة ستوظف كل إمكانياتها لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين الإيرانيين. وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوي تعمل على تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة التهديدات المحتملة، مع التأكيد على أن السلام والاستقرار هما الهدفان الرئيسيان لعملياتها.

كما دعا قائد قوات الدفاع الجوي إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الدفاع والأمن، مشددًا على أهمية تبادل المعلومات والتنسيق بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة. وأعرب عن تفاؤله بأن الجهود المشتركة ستساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، حيث تؤكد إيران على التزامها بالسلام والهدوء، في حين تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية لضمان أمن مواطنيها.

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يرتكب 4 مجازر جديدة في القطاع خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر جديدة في القطاع، مما أسفر عن استشهاد 52 فلسطينياً وإصابة 128 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تأتي هذه التطورات وسط تصعيد متزايد في العدوان الإسرائيلي على القطاع، مما يزيد من التوتر والألم بين السكان.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42,227 شهيداً، بالإضافة إلى 98,464 مصاباً. تعكس هذه الأرقام المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، حيث يعاني العديد منهم من آثار القصف المكثف وتدمير المنازل والبنية التحتية.

أعربت وزارة الصحة عن قلقها الشديد بشأن الأوضاع الإنسانية في المستشفيات، التي تعاني من نقص حاد في الموارد الطبية والقدرات الاستيعابية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الإجلاء الطبي للجرحى، وسط صعوبة في الوصول إلى المرافق الطبية بسبب القصف المستمر.

في خضم هذه الأحداث المأساوية، دعت وزارة الصحة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين في القطاع. كما أكدت على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية والدعم الطبي العاجل للضحايا وعائلاتهم.

مع استمرار هذه الأعمال العدائية، هناك مخاوف متزايدة من تصعيد آخر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة. إن الوضع الحالي يضع الكثير من الضغوط على المواطنين الفلسطينيين، الذين يعيشون في ظروف صعبة وغير مستقرة.