وزير النقل: إحالة المتسبب في حادث قطاري المنيا للنيابة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم إحالة كل من تسبب في وقوع حادث قطار المنيا إلى النيابة العامة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“إكسترا نيوز”.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة والتعامل مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية.

أفادت “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها، بعودة حركة القطارات بعد اصطدام جرار بمؤخرة قطار قادم من أسوان باتجاه القاهرة في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا.

حادث قطاري المنيا.. أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانًا إعلاميًا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم (عربه القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، ما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار، وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين ،وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

كلف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، ورئيس هيئة السكة الحديد، للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.