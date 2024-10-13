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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

"القلق والخوف من العفريت" ندوة صحة نفسية بمكتبة المستقبل غدًا

ندوة صحة نفسية بمكتبة
ندوة صحة نفسية بمكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل " إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة، في الخامسة مساء غدٍ الاثنين ندوة بعنوان " القلق والخوف من العفريت "، والتي تأتي في إطار سلسلة من الندوات المهتمة بالصحة النفسية.

ومن المقرر ان يحاضر فيها نخبة من الأطباء  المتميزين في الأمراض النفسية، وسوف يحاضر في ندوة الغد الدكتور وائل منصور استشاري الطب النفسي والطب السلوكي.

تتناول محاور الندوة، الفارق بين القلق والتوتر، الفارق بين الالم والوجع والمعاناة، والفارق بين التفكير والانشغال والاسترخاء والاستدعاء.

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