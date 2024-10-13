الجامعة البريطانية تختتم النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ

اختتمت الجامعة البريطانية في مصر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، فعاليات النسخة الثالثة من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP29simulation.

جاء تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة، وبالتعاون هذا العام مع جامعة ADA بدولة أذربيجان، والذي استمر لمدة ثلاث أيام، في الفترة من 7 حتى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 150 طالبًا من 40 دولة حول العالم، بحرم الجامعة بمدينة الشروق.

وحضر الختام فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، والدكتور الخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي والابتكار، والدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة سارة الخشن، مسؤول التطوير الاستراتيجي بالجامعة ومستشار الجامعة للتنمية المستدامة.

إتاحة فرصة حقيقية لطلاب الجامعة البريطانية

وأكدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، أن هذا النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ يمثل جوهر ما تسعى إليه جميع الجامعات؛ لتمكين الطلاب وإتاحة فرصة حقيقية لهم لتطبيق ما تعلموه بشكل عملي يمكنهم من الاستعداد لمواجهة سوق العمل والحياة الواقعية عقب تخرجهم.

وأضافت "خميس"، أن الطلاب المشاركون في فعاليات النموذج اليوم هم قادة المستقبل ورواده وهم من سيتبنون تلك الحلول للتصدي لقضية تغير المناخ، من خلال المهارات الجديدة التي اكتسبوها مثل مهارات التفاوض والمناقشة وفض المنازعات واتخاذ القرار وصياغة الحلول وغيرها من المهارات التي نؤسس عليها استراتيجيتنا لبناء شخصيات طلابنا وفقًا لرؤية الأستاذ الراحل فريد خميس مؤسس الجامعة.

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، إن الجامعة البريطانية وضعت قبل ثلاث سنوات خطة تحول شاملة تهدف إلى أن تصبح جامعة رائدة تركز على الطلاب ليصبحوا مواطنين بوجهة نظر عالمية ومشاركين نشطين في المجتمع ، كما تسعي إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للتفكير النقدي وتحليل المشكلات، مما يمكنهم من المشاركة الفعالة وتحمل المسؤولية، تزامنًا مع استراتيجية الجامعة لربط التعليم والبحث بخدمة المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأجندة المناخية الوطنية والدولية.

وأضاف الدكتور "لطفي"، تبرز أهمية هذه المبادرة في التزام الجامعة بتطوير جيل جديد من مفاوضي المناخ، حيث ضم النموذج 150 مندوبًا من 40 دولة و88 جامعة حول العالم، بالإضافة إلى 22 جامعة مصرية، فهؤلاء الطلاب ممثلين لثقافات وخلفيات متنوعة ورغم هذا التنوع، استطاعت الجامعة البريطانية في مصر توحيدهم حول هدف مشترك وهو حماية البيئة وتعزيز العمل المناخي، ومن خلال هذه المحاكاة، ونجحت الجامعة في إنشاء بيئة تعاونية تجمع الطلاب وتدعمهم لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة للمشكلات البيئية العالمية، مؤكدًا أن التعاون الدولي والشبابي هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، : أن نموذج محاكاة قمة المناخ بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر يظهر كيف يمكن لمشاركة الشباب أن تدفع نحو حلول للتحديات العالمية، وأن هذا العام تنضم جامعة أدا في أذربيجان لنا، لنجمع العديد من الطلاب من أكثر من 40 دولة و87 جامعة، بما في ذلك 22 مؤسسة مصرية، لتمكين القيادات الشابة من مشاركة أفكارهم والتصدي لقضايا المناخ بشكل مباشر.

وأضاف "أليساندرو"، في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نحن ملتزمون بتزويد الجيل القادم بالأدوات التي يحتاجونها لتشكيل مستقبل مستدام وشامل، لإن إبداع هؤلاء الشباب وطاقتهم وإصرارهم هو أعظم السبل في مواجهة التحديات البيئية غير المسبوقة.



وخلال فعاليات النموذج، التقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والرئيس الشرفي لنموذج محاكاة قمة المناخ، بالطلاب المشاركين عبر الأنترنت، حيث عرض الطلاب مقترحاتهم لبعض القضايا المناخية أهمها محور تمويل المناخ وكذلك مقترحاتهم بخصوص آليات تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف وتفعيل صندوق الأضرار والخسائر وكذلك تحديث الالتزامات الوطنية.

وأعرب الدكتور "محيي الدين"، عن سعادته بالمشاركة والرعاية للنموذج للسنة الثالثة على التوالي، وقدم اقتراحات للطلاب بسبل تطوير معارفهم بقضايا التنمية والمناخ والبحث المستمر في هذا المجال واستمرار المشاركة في مثل هذه الأنشطة التي تدعم ربطهم بمن يقومون بصياغة السياسات والاستراتيجيات المناخية المستقبلية.

وألقى الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، كلمة نيابة عن الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد خلالها أن تجمع هذا العدد الكبير من الشباب الموهوبين بروح الابتكار والتعاون والتفاني هو إنجاز كبير، مشيرًا إلى أن حضورهم من بلدان وجامعات مختلفة يعُد إضافة مميزة للعمل الرائع الذي قدمته الجامعة البريطانية في مصر للشباب، كما أن إطلاق هذه النموذج يعتبر بمثابة "ملكية فكرية" للجامعة البريطانية مما يعكس جهدًا فكريًا يستحق التقدير والدعم لمواصلة التطوير في المستقبل.

وأضاف الدكتور حسام عثمان أن أحد الجوانب الواضحة في هذه التجربة هو التأكيد على دور الجامعات، ليس فقط في تقديم أفكار جديدة، ولكن أيضًا لبناء قدرات المجتمع وإعداد قادة المستقبل في المناخ، وطرح سُبل تعزيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة، والقدرة على التكيف والتصدي للتحديات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هذه التجربة تعُد نموذجًا مُلهمًا لكيفية الاستفادة من العلم والبحث العلمي والتعاون الدولي للوصول إلى حلول مُبتكرة لحل المشكلات المرتبطة بتغير المناخ.

وأكد السفير هشام بدر، رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن التصدي لتحديات المناخ يتطلب نهجًا يعتمد على ركيزتين أساسيتين: العمل من أجل الحفاظ على البيئة وتطوير التكنولوجيا لهذا الهدف، و لذلك تحفز المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كافة الشرائح للخروج بحلول مصرية مبتكرة للمشكلات البيئية تستخدم وتطور التكنولوجيا.

وأضاف السفير "بدر"، لا تقتصر هذه المبادرة على كونها نموذجًا غير مسبوقاً، بل هي أيضًا نموذج للعالم بأسره. أنتم بمثابة دبلوماسيين وسفراء لدولكم، لذلك لديكم القدرة على زيادة الوعي وتحفيز العمل المناخي—فأصواتكم يمكن أن تعكس رسالة الاستدامة حول العالم. فتغيّر المناخ لا يعرف حدودًا، ومن الضروري أن نتحد في جهودنا لضمان كوكب أكثر استدامة للأجيال القادمة. تبدأ الرحلة نحو مستقبل مستدام مع كل واحد منكم—كونوا سفراء التغيير.

بدورها، أكدت الدكتورة سارة الخشن، مسؤول التطوير الاستراتيجي بالجامعة البريطانية ومستشار الجامعة للتنمية المستدامة، على أن هذا النموذج هو دليل واضح وملموس على أن هذا الجيل من الشباب هو جيل واعي ومدرك للقضايا التي قد تؤثر مستقبلاً على حياتهم ومستقبلهم، ولديه قدرة مدهشة على إيجاد حلول غير تقليدية وخارج الصندوق وقد تتفوق على الحلول المطروحة على طاولات المفاوضات الحالية، مما يستوجب على قادة العالم والمعنيين بقضية المناخ إعطاء الفرصة لهؤلاء الشباب وسماع مقترحاتهم الجادة حول قضية المناخ.

وأوضحت الدكتورة "سارة"، أن هذه نموذج محاكة قمة المناخ ليس فقط نشاط طلابي عادي ولكنه فعالية جادة مبنية على بحوث علمية قدمها الطلاب خلال الشهور الماضية وتمت مناقشتها مع خبراء ومعنيين بقضية المناخ واتسمت جلسات المفاوضات بالمناقشات الجادة والاتفاق والاختلاق ومحاولة إيجاد الحلول الوسط، مما خلق مناخاً جادا ومقارباً للواقع في مؤتمر الأطراف.

وألقي الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية، كلمة نيابة عن السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، قائلًا: في ختام حفل نموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ COP29، نتذكر الدور الحاسم الذي يلعبه التعاون في مواجهة التحديات البيئية الملحة في عصرنا، هذا الحدث يعكس قوة الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، فإننا جميعًا نواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية تتفاقم بفعل التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والتي أصبحت واضحة في عدة قطاعات مثل المياه والزراعة والبنية التحتية والصحة والسياحة. هذه التأثيرات تزيد من تعرض المنطقة لمخاطر الكوارث وتزيد من هشاشتها تجاه تغير المناخ.

وأضاف "فتح الله"، نحن في جامعة الدول العربية، مقتنعون بأن الاستثمار الحقيقي في هذا السياق يتمثل في بناء القدرات البشرية فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ، وخاصةً بين الشباب، وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية لوجود جناح لجامعة الدول العربية في مؤتمر قمة المناخ 28 لأول مرة، ونحن فخورون بأن الشباب مثلوا جزءًا كبيرًا من المشاركين، ونجحوا في الانخراط في مناقشة مختلف جوانب تغير المناخ. ولعل أحد أبرز إنجازاتنا في مؤتمرCOP28 كان تنظيم حدث نموذج محاكاة قمة المناخ واستمرارًا لهذا التعاون الناجح مع الجامعة البريطانية في مصر، يسعدنا أن نعلن أن نموذج محاكاة COP29سيُعقد في جناح جامعة الدول العربية بمؤتمر المناخ القادم.

وأعرب الدكتور فارز إسماعيل زاده، نائب رئيس جامعة ADA، بدولة أذربيجان، عن سعادته بالشراكة الفعالة والمتميزة مع الجامعة البريطانية في مصر، مؤكدًا أن هذا التعاون سيفتح أبوابًا لمشاريع مستقبلية أخرى، للعمل مع جميع الشركاء في هذا النموذج، وأن أذربيجان ترحب بجميع ضيوفها أثناء مؤتمر قمة المناخ في شهر نوفمبر القادم.

وأضاف الدكتور "زاده"، نأمل أن تكون هذه المبادرة التعليمية فرصة عظيمة لجميع الطلاب، سواء من أذربيجان أو من دول أخرى، حيث تستعد أذربيجان لاستضافة قمة COP 29، وسيكون هذا حدثًا ضخمًا بحضور العديد من الشخصيات المؤثرة، وكذلك عددًا من الطلاب المشاركين في نموذج المحاكاة، والذين سيأتون إلى أذربيجان لاستكمال هذا المشروع ومناقشة قضايا المناخ، لتمرير القرارات، وتعلم سبل المفاوضات والعمل كفريق واحد.

وشهدت فعاليات حفل الختام، محاكاة التصويت على بعض المواد التي جاءت ضمن إعلان نموذج محاكاة قمة المناخ COP29simulation، والتي تمثل حلول للتصدي لقضية تغير المناخ، يطرحها الطلاب المشاركون، ومن المقرر عرض هذه التوصيات وإعلان نتائج نموذج محاكاة قمة المناخ في مؤتمر المناخ COP29، المقرر عقده في دولة أذربيجان خلال شهر نوفمبر القادم .