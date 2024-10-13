لصوص القاهرة في قضبة الأمن

تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط عاطلان لأحدھما معلومات جنائیة بدائرة قسم شرطة 15 مایو، وبحوزتھما كمیة من الأسلاك مجموعة من العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم، وأقرا بإرتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبمواجھتھما إعترفا بسرقة الأسلاك الكھربائیة.

وتم ضبط عاطل لھ معلومات جنائیة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (6 مواتیر میاه "مجھولین السكنیة بأسلوب " الفك "، وأضاف بأن المضبوطات من متحصلات 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبمواجھته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامیاً تخصص فى سرقة مواتیر المیاه من داخل العقارات، وضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة النزھة لقیامھما بتكوین تشكیل عصابى تخصص فى سرقة الھواتف المحمولة من المواطنین بأسلوب "الخطف"، والتصرف فى المسروقات المستولى علیھا، بالبیع لعمیلھما "سىء النیة" عامل له معلومات جنائیة، تم ضبطه، وبحوزته 3 ھواتف محمولة من متحصلات وقائع السرقة

وتمكنت القوات من ضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة مدینة نصر أول، لقیامھما بتكوین تشكیل عصابى تخصص فى سرقة الھواتف المحمولة من المواطنین بأسلوب "الخطف" وبحوزتھما (ھاتف محمول "من متحصلات واقعة سرقة"– فرد خرطوش وعدد من الطلقات- الدراجة الناریة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع)، وبمواجھتھماإعترفا بإرتكاب 8 وقائع آخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادھما ضبط كافة المسروقات المستولى علیه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

وفي واقعة أخرى تلقى مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغا من سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا أنه حال قيادته سيارته الربع نقل بدائرة المركز فوجئ بقيام (4 مجهولين ) بإعتراضه وتهديده بسلاح أبيض والإستيلاء على السيارة ولاذوا بالهرب.

بالفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة سيارات النقل كرهاً عن قائديها عقب إستدراجهم بزعم نقل حمولة من مكان لآخر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل كلفت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الجهات المختصة بحصر المحافظ الإلكترونية للمتهمين في التشكيل العصابي التي استخدموها فى مواقع المراهنات كما أمرت النيابة بحبس تشكيل عصابى فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات الإلكترونية والرياضية التى يتم إدارتها من خارج مصر.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابى منظم فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التى يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولى تلك المواقع فى الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكترونى لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها فى صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.