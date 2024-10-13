بالإنفوجراف.. نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ، نفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك " عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية.



وتم الكشف على 1276 سائقا خلال أول 3 أسابيع من العام الدراسي 2024/ 2025، بالعديد من المحافظات المختلفة، وتبين تعاطي 4 سائقين للمواد المخدرة من إجمالي من تم الكشف عليهم وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.3%، بعدما كانت 12% عام 2017 ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واحالته الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وجدير بالذكر أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" يتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة، وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.