روشتة الاستفادة من الواجبات اليومية لطلاب المدارس
قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، روشتة الاستفادة من الواجبات اليومية والتقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس.
ولفت الخبير التربوي إلى أن أولياء الأمور والطلاب يواجهون الضغوط النفسية والدراسية في مختلف مراحل التعليم نتيجة الواجبات اليومية والتقييمات الأسبوعية.
وأوضح الخبير التربوي، أن الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية تحقق مجموعة من الوظائف والأهداف الإيجابية مثل اجتياز الامتحانات الشهرية ونهاية الفصل الدراسي بامتياز بشرط اتباع نصائح عدة.
نصائح للاستفادة من الواجبات اليومية:
- تنظيم الطالب لوقته بعد الرجوع من المدرسة، ووضع خطط للاستذكار اليومي ما بين الاستذكار أولًا وحل الواجبات المنزلية ثانيًا.
- يمكن للطالب استغلال بعض الحصص التى يتغيب عنها المعلم في المدرسة في حل جزء من الواجبات المنزلية لتوفير الوقت في منزله.
- قيام الطالب بحل الواجبات المنزلية بنفسه وألا يحلها أحد آخر من أسرته نيابة عنه، فمجرد كتابة الطالب الواجبات بيده سيساعد فى تثبيت المعلومات في ذهنه.
- محاولة توفير أكبر وقت ممكن للطالب للاستذكار في البيت من خلال بعض الوسائل، مثل الابتعاد عن الأجهزة الرقمية، وتقليل الدروس الخصوصية اليومية، وعدم أخذ الطالب فترات راحة أطول مما ينبغي، بعد الطالب عن الجلوس قريبًا من التلفاز… الخ، ولا يعنى ذلك منع الطالب من أخذ أوقات راحة بل أخذها بشكل مناسب من دون إجهاده فيها من خلال النت وغيره.
- حرص الطالب على فهم إجابة كل سؤال وألا يكتب أى إجابة من دون فهمها، وفي حالة عدم فهمها عليه اللجوء إلى المعلم للاستفسار عنها.
- عدم تجاهل الطالب لأى جزئية من الواجبات المنزلية، أو التقييمات لم يفهمها بشكل جيد، وعليه الرجوع إلى معلميه لكي يشرحونها له مرة أخرى.
- تركيز الطالب مع المعلم أثناء الشرح، فهو يمثل المصدر الرئيس للطالب لفهم المعلومات.
- عدم الإنصات إلى الكلام السلبى بعدم وجود شرح في الحصص (ورغم أن ذلك قد يحدث أحيانًا، إلا أنه لا يحدث دائمًا).
- .على الطالب عدم تضييع وقت طويل يوميًا في استذكار الدروس التى فهمها بشكل جيد من معلمه، وتوفير ذلك الوقت للدروس الأصعب، أو التى تحتاج وقتًا طويلًا.
- تحضير الطالب للدرس الجديد، أو قراءته قبل شرح المعلم له في الحصة، سيفيده بشكل كبير في فهم الدرس الجديد، وبالتالي حل أسئلته بسهولة.
- وضع الطالب وأسرته في اعتبارهما أن موضوع حل الواجبات اليومية ليس موضوعًا جديدًا بل هو موجود منذ عشرات السنين ويفيد في تمكن الطالب من المعلومات.
- وضع الطالب في اعتباره أن التقييمات الأسبوعية ليست امتحانات (الامتحان تكون أسئلته غير معروفة للطالب) بل هى تكليفات، أو واجبات أسبوعية متاح للجميع الاطلاع عليها والهدف منها مراجعة ما حصله الطالب خلال أسبوع.
- إتقان أداء الطالب الواجبات اليومية سيمكنه من أداء التقييمات الأسبوعية بسهولة ويسر، وإتقان الطالب الإجابة عن التقييمات الأسبوعية سيمكنه من أداء الامتحانات الشهرية بسهولة ويسر، مما ييسر له أداء امتحانات نهاية العام.