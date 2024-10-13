روشتة الاستفادة من الواجبات اليومية لطلاب المدارس

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، روشتة الاستفادة من الواجبات اليومية والتقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس.

ولفت الخبير التربوي إلى أن أولياء الأمور والطلاب يواجهون الضغوط النفسية والدراسية في مختلف مراحل التعليم نتيجة الواجبات اليومية والتقييمات الأسبوعية.

وأوضح الخبير التربوي، أن الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية تحقق مجموعة من الوظائف والأهداف الإيجابية مثل اجتياز الامتحانات الشهرية ونهاية الفصل الدراسي بامتياز بشرط اتباع نصائح عدة.

نصائح للاستفادة من الواجبات اليومية: