القرصان المبتسم يعود لبلاده.. من هو حمزة بن دلاج الذي روع العالم؟

بعد غياب 11 عامًا قضاهم خلف القضبان الأمريكية، عاد القرصان الجزائري المبتسم حمزة بن دلاج إلى بلاده، ليعيد الزعر والرعب لدول الغرب من جديد، إذ اعتبره مكتب التحقيقات الفيدرالي من أخطر 10 مخترقين في العالم، وذلك لنجاحه في الاستيلاء على مليارات الدولارات واختراق أنظمة أهم البنوك الأمريكية فضلًا عن ملايين الحسابات حول العالم.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، معلومات عن الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج.

الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج

ولد الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج في 1 يناير عام 1988، أي يبلغ من العمر 36 عاما.

حصل على بكالوريوس هندسة الإعلام الآلي عام 2008 من جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا.

أصبح بن دلاج من أشهر المخترقين في العالم وعمره لا يتجاوز الـ20 عام.

في عام 2011، بدأ المخترق الجزائري يواجه التهم بعد اشتراكه في تطوير برنامج مخصص لاختراق أجهزة الكمبيوتر وهو برنامج "سباي آي"، إذ كان يستخدم هذا البرنامج للاستيلاء على معلومات مالية سرية وأرقام بطاقات مصرفية.

وفي عام 2013، تمكنت الشرطة التايلاندية من القبض على حمزة بن دلاج وترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليشتهر بابتسامته عند القبض ويلقب بـ"الهاكر المبتسم".

اعترف حمزة أمام السلطات الأمريكية، أنه تمكن من اختراق أنظمة عدد من البنوك الأمريكية واستولى على مبلغ يتراوح ما بين 10 لـ20 مليون دولار في عملية واحدة.

واعترف أيضًا تمكنه من اختراق أكثر من 60 مليون جهاز كمبيوتر، والاستيلاء على ملايين الحسابات البنكية، والتي جمع من خلالها حوالي 3.4 مليار دولار، وذلك من خلال فيروس مطور.

ونجح في اختراق ما يقرب من 217 مؤسسة مالية حول العالم.

انتحل الهاكر الجزائري شخصية طالب يدرس في إحدى الجامعة الإنجليزية حتى يتمكن من السفر والتنقل حول دول العالم.

وفي 2016، حكم عليه بالحبس لمدة 15 عاما.

وواجه الهاكر الجزائر العام الماضي تهمة جديدة بقرصنة كبرى في فرنسا لكن أفلت من الإدانة.