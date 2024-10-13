دوري الدرجة الثانية السعودي.. مضر يلتقي الحوراء بالجولة الخامسة اليوم

يلتقي فريق الحوراء بنظيره المضر، عصر اليوم، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الاسبوع الخامس من بطولة دوري الدرجة الثانية السعودي.

وتنطلق صافرة مباراة المضر والحوراء، فى تمام الساعة 3,10 عصرا على استاد مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية.

تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات السعودية الرياضية، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة.

جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية السعودي

دوري الدرجة الثانية السعودي

ويتذيل فريقا مضر ونظيره الحوراء جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الدرجة الثانية، بدون رصيد، عقب الهزيمة في الأربع جولات الأولى ممنذ انطلاق جدول المسابقة للموسم الرياضي الحالى 2024 ـ 2025.