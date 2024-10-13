وزير الإسكان يتابع أعمال التطوير في المناطق الصناعية والسكنية بـ 3 مدن

تابع المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التطوير الجارية بعدد من المناطق الصناعية والسكنية بمدن العبور والعاشر من رمضان وبدر.

ووجه وزير الإسكان بضرورة التواجد الميداني ومتابعة سير العمل والوقوف على الموقف الفعلي لتنفيذ المشروعات في جميع المواقع، والالتزام بالمواصفات القياسية للأعمال المنفذة، وكذا الجداول الزمنية للتنفيذ.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، مشروع رفع وكفاءة وتطوير الطرق والأرصفة والممرات للامتداد الشمالي والغربي بالمنطقة الصناعية.

وتابع "رشاد" أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية والرصف بشارع الـ٧٠٠، وكذا مشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية، والأعمال الصناعية بشارع الـ ٣١.

وشدد المهندس أحمد رشاد، على ضرورة التنسيق والمتابعة المستمرة بين الشركات المنفذة والادارات التنفيذية والمرافق، لإزالة أي معوقات، وذلك فى إطار حرص جهاز المدينة، على الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد رشاد، ومسئولو الجهاز، أعمال الصيانة والنظافة للطرق والمسطحات الخضراء بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر "المرحلتين الأولى والثانية".

كما تفقد رئيس جهاز العبور، مشروع "جنة" بالحي الثاني بمركز المدينة، للتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة داخل المشروع على الوجه الأمثل، بجانب تفقد الأوضاع العامة والاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين.

وقام المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية، وإحلال وتجديد شبكة المياه، بالإضافة إلى تدعيم شبكة الصرف الصحي التي تخدم المناطق الصناعية.

وفي سياق متصل، تابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مستجدات العمل في مشروعات إصلاح وصيانة الطرق بالمدينة، والتي تأتي في إطار جهود الجهاز لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الطرق بما يخدم المواطنين والمستثمرين.

وخلال جولته تابع "عبداللاه"، أعمال الرصف ووضع الطبقة الرابطة الأسفلتية بالطريق الفاصل بين المجاورة 42 وخدمات الحي الخامس، كما تم استكمال أعمال الطرق وإنشاء دوران أمام فندق دايموند لتسهيل حركة المرور، إلى جانب تسوية مدخل العاشر، وتم الانتهاء أيضا من أعمال الأسفلت بطريق "دار مصر".

وقام المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز بجولة لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها، شملت المرور على مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طرق المنطقة الصناعية بشرق الروبيكي منطقة 800 فدان، حيث يتم توسعة الطريق لاستيعاب الكثافات المرورية الحالية والمستقبلية وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

كما قام "عبد العزيز" بالمرور على طريق الروبيكي بدءًا من طريق السويس حتى طريق جنيفة، لمتابعة أعمال الصيانة الدورية والنظافة وأعمال مرمات الأسفلت والتطوير، والكهرباء، مطالباً بسرعة الانتهاء من الملاحظات المطلوبة في أسرع وقت.