الأهلي يبدأ إستعداداته لمواجهة اوتوهو الكونغولي في بطولة أفريقيا لسيدات اليد

يبدأ الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الاستعداد لمواجهة اوتوهو الكونغولي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

يتناول الفريق وجبة الفطار في الساعة الثانية عشرة ظهرا ثم يتدرب على صالة الوفاق في تمام الساعة الثالثة عصرا وبعد انتهاء المران يخوض الفريق جلسة تدريب في الجيم.

ويعقد محمد عادل، المدير الفني للفريق اجتماعا مع الجهاز الفني قبل المران لدراسة الفريق الكونغولي ووضع برنامج استعداد الفريق للمباراة.

وحصل الفريق على راحة يوم أمس واكتفى بأداء تدريبات استشفائية في فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يواجه سيدات يد الأهلي فريق اوتوهو الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل على صالة المسيرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فلاورز البنيني بنتيجة 33-20، في المباراة الماضية ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

‏‎‏‎أقيمت المباراة على صالة المسيرة، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا.

قائمة سيدات يد الاهلي في بطولة أفريقيا

‏‎وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏ ‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.