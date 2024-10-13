بطولة أفريقيا لليد.. محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة بطل الكونغو

يعقد ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق قبل التوجه لمواجهة سي إف جي الكونغولي ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب.

ويتناول فريق يد الأهلي وجبة الفطار في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، ثم تعقد محاضرة بالفيديو في تمام الساعة الثالثة عصرا، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية والخططية قبل المباراة.

قائمة الأهلي في بطولة أفريقيا لليد

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

موعد مباراة الاهلي وسي إف جي الكونغولي

وتقام المباراة على صالة أومني سبورتس، في تمام السابعة مساء، ويسعى فريق رجال يد الأهلي لمواصلة الانتصارات في البطولة.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز على ميكيل الأثيوبي بنتيجة 67-11 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة إفريقيا.