الأهلي يواجه سي إف جي الكونغولي في بطولة أفريقيا لليد

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأحد مع نظيره فريق سي إف جي الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

‏‎وتقام المباراة على صالة أومني سبورتس، في تمام السابعة مساء، ويسعى فريق رجال يد الأهلي لمواصلة الانتصارات في البطولة.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز على ميكيل الأثيوبي بنتيجة 67-11 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

قائمة فريق يد الاهلي ببطولة أفريقيا

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.