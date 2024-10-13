العثور على جثة طفل بها طلق ناري في ظروف غامضة بأسوان

عثر الأهالي علي جثة طفل بها طلق نارى فى ظروف غامضة، بالتحديد بشارع الشونة منطقة عباس فريد وسط مدينة أسوان، صباح اليوم، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعود التفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة قسم أول أسوان إخطارًا يفيد بالعثور علي جثة طفل بها طلق نارى فى ظروف مجهولة، وذلك بمنطقة عباس فريد التابعة لدائرة المركز، وتحديدًا شارع الشونة عند مسجد زين العابدين.

وبانتقال رجال مباحث مركز شرطة قسم أول أسوان للفحص والمعاينة برئاسة المقدم محمود الباجا تبين أن الطفل عثر عليه بعد أن لفظ انفاسة الأخيرة بالمنطقة السالف ذكرها بعد تلقيه طلق نارى فى رأسه فى ظروف مجهوله ولم يتبين أي تفاصيل للواقعة حتى الوقت الحالى.

وتم الدفع بسيارة الأسعاف لنقل جثة الطفل الذي تبين بالتحريات الأولية أنه يدعى "اياد مصطفى الفولى" ويبلغ من العمر 14 عامًا إلى مشرحة أسوان العمومية.

ويكثف رجال مباحث مركز شرطة قسم أول أسوان برئاسة المقدم محمود الباجا رئيس المباحث جهودهم لفك لغز الواقعة والوصول إلي السبب الرئيسي وضبط مرتكب الواقعة لتحقيق العدالة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.