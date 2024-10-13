برلمانية: مصر تسعى لتحقيق المصالحة بين فتح وحماس حفاظًا على القضية الفلسطينية

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تدعم وتعمل من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، مشيرة إلى أن استقبال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لوفد حركتي فتح وحماس امس السبت يؤكد سعي مصر الجاد لضرورة إنهاء الخلاف وتوحيد الرؤى حرصا علي الدولة الفلسطينية ومقدرات الشعب الفلسطيني.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات لها اليوم الاحد ، إن مصر موقفها واضح وثابت عبر الزمن تجاه القضية الفلسطينية وحق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة، مشددة على ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني، ومواجهة محاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.

وأشارت النائبة حياة خطاب، إلى دور مصر إقليميا ودوليا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومساعيها الواضحة باللقاءات والزيارات والاتصالات من أجل وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وكذلك رفض مصر الواضح لتهجير الفلسطينيين لعدم تصفية القضية ، مؤكدة إن مصر تواصل جهودها مع كافة الأطراف من أجل عدم توسيع رقعة الصراع بالمنطقة.