السفير خطابي: موقع إلكتروني معزز بمدونة سلوكية لتعزيز القيم الإعلامية في الدول العربية

للحضور بقوة في الفضاء الرقمي العالمي

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلام العربي في العصر الرقمي، انطلقت أعمال الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وشدد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، على أهمية تطوير المنظومة الإعلامية العربية في المجال الإلكتروني.

أشار خطابي في كلمته إلى القرار رقم 547 د.ع /54 الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب في مايو الماضي، والذي دعا دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بـ"مجلس الإمارات للإعلام"، لتصميم وإطلاق موقع إلكتروني للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بحلول نهاية العام الجاري. وسيتضمن ذلك أيضاً تنظيم دورات تدريبية للمرشحين من الدول الأعضاء على إدارة الموقع.

ولفت خطابي إلى أن هذا الموقع الإلكتروني سيخضع لمدونة سلوك محددة، اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب، بهدف تعزيز الحضور الإعلامي العربي في الفضاء الرقمي مع الالتزام بالقيم الروحية والأخلاقية والثقافية للمجتمعات العربية، وضمان عدم المساس بسيادة الدول الأعضاء.

وتنص مدونة السلوك على مبدأين أساسيين: المسؤولية المجتمعية للإعلام الإلكتروني وتحقيق المصلحة العامة للدول الأعضاء. كما تحدد معايير واضحة تتمثل في الدقة، المصداقية، الحيادية، والنزاهة في المحتوى، مع التركيز على قيم التسامح، التعدد العرقي والديني والثقافي، بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز والكراهية، مع مراعاة المحتوى الإعلامي الخاص بالفئات الهشة.

وأشاد خطابي بالدور الفعال لدولة الإمارات العربية المتحدة، و"مجلس الإمارات للإعلام" تحديداً، في دعم التعاون العربي المشترك في مجال الإعلام والاتصال، مؤكداً على أهمية المشروع الذي سيعرض على اللجنة لدراسته بشكل شامل.

ويُتوقع أن يسهم هذا الموقع الإلكتروني الجديد، مع مدونة السلوك المصاحبة له، في تعزيز حضور الإعلام العربي في الفضاء الرقمي بشكل أكثر تنظيمًا ومسؤولية.