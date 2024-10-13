رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام العملية التعليمية

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في جولة تفقدية بمقر الجامعة القديم، انتظام العملية التعليمية وانتظام الطلاب بالأسبوع الثالث للدراسة، حيث تفقد عدداً من المحاضرات بمجمع المدرجات، بمصاحبة الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والتمريض والتربية النوعية .

وأكد النعماني، أن الجامعة تشهد منذ الأسبوع الاول من بدء العام الدراسي الجديد اقبالاََ ملحوظاََ من الطلاب علي حضور المحاضرات والتواجد بشكل منتظم، وفقاً للجدوال المعلنة بكل كلية، مناشداً الطلاب بضرورة الإستفادة من علم وخبرة أساتذتهم، وكذلك من إمكانيات الجامعة التي تسعي جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم و الرعاية لأبنائها الطلاب.

وأشار النعماني إلي أن إدارة الجامعة تسعي لرصد أية عقبات من شأنها ان تمثل عائق لسير العملية التعليمية، لافتاً انه علي الطلاب الجدد والقدامي في حال وجود أية شكاوي التوجه مباشرة إلي مكتب رئيس الجامعة، متمنياً لهم عام دراسي موفق ومزيد من النجاح، مشيداً خلال جولته بتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مواقعهم لمتابعة سير العملية التعليمية.

واكد الدكتور عبد الناصر يس علي انه خلال الجوله تم التأكد من مدي ملائمة القاعات والفصول الدراسية التي أتاحتها الجامعة الي جانب الوسائل التعليمية المستحدثة و مدي ملائمتها للعملية التعليمية، مضيفاً انه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسى، و تفعيل خطة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة بها، مطالباً جميع الطلاب بالمشاركة الفعالة فى جميع الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة، التي تستهدف الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار.

وخلال الجولة التقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات الدراسية وخارجها، حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم وامتنانهم لإدارة الجامعة، واستمع النعماني إلى أسئلة الطلاب واستفساراتهم في حوار ابوي، حول كل مايخص العملية التعليمية، مجيباً عن كل اسئلتهم و آرائهم وأفكارهم، واصفاً اياهم بأنهم محور الجامعة و ركيزتها الأساسية.