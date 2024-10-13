إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، جراء تعرضهم صباح اليوم الأحد لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص على كوبري القطاوية تجاه الزقازيق، بنطاق مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بشأن ما تبلغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على كوبري القطاوية تجاه الزقازيق، بنطاق مركز أبوحماد، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور، تم الدفع بعدد 7 سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.