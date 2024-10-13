وكيل التعليم يتابع تدريبات صقر 138 لإخلاء المديرية

شهد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، صباح اليوم، التدريب العملي لإخلاء مديرية التربية والتعليم ضمن خطة المحافظة لإجراء التدريب العملي المشترك صقر 138 والذي يتضمن في إجراءاته قيام المديريات الخدمية المتنوعة بالمحافظة بمحاكاة لعملية الإخلاء ومواجهة الأزمات المحتمل حدوثها، وذلك بحضور الأستاذ خالد حمدان ،وكيل المديرية، ومحمد فتوح مدير إدارة الأمن بالمديرية.

يأتي ذلك في صوءأهمية التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي يعد من أهم التدريبات التي تهدف إلى رفع كفاءة وجاهزية الأجهزة المعنية للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث نتيجة الظروف الطبيعية أو الإنسانية من خلال تدريب الفرق على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث بإستخدام الإمكانيات والوسائل المتاحة ورفع مستوى مهارات وقدرات العاملين بالمنظومة، وتعزيز استعدادات كافة الجهات للتعامل مع الكوارث والأزمات لحماية المواطنين وضمان الحفاظ على الأمن والنظام العام وكذا تحسين قدرات الإدارة الفعالة للأزمات والحد من آثارها على المجتمع.