ارتفاع ضحايا حادث قطاري المنيا لـ 22 مصابا ووفاة شخصين

اكد بيان غرفة عمليات محافظة المنيا، ارتفاع ضحايا حادث تصادم قطارين بالمنيا، أمام قرية ماقوسة الي 20 مصابا وجثتين، تم نقلهم الي مستشفيات المنيا الجامعي والمنيا العام.

وأكدت المصادر، أن الجثتين لفني وكهربائي قطار النوم الذي وقع به حادث التصادم وسقوط عربتي بترعة الإبراهيمية .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجده بوقوع حادث تصادم بين قطارين بالقرب من مزلقان ماقوسة بمركز المنيا ، حيث وقع حادث تصادم بين جرار " باور" قادم من قنا وعربة الباور الخلفية لقطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان إلى القاهرة ، مما أسفر عن إصابة 20 شخصًا، تم نقل 15 مصابًا إلى مستشفى المنيا العام، فيما نُقل 5 مصابين آخرين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج .

تمكن رجال الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي ، من انتشال جثتين لعاملين من ركاب قطار النوم، وفور تلقى مركز السيطرة والطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة إخطارًا بالحادث، انتقل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفقة الجهات المعنية والإسعاف والحماية المدنية والمرور إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا.

وتابع المحافظ عمليات الإنقاذ والإسعاف، ووجّه بالدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وأكد محافظ المنيا ، أنه تم فصل عربتين من قطار النوم ، واستئناف حركة القطار اتجاه القاهرة ، وتتم الآن عملية رفع العربتين المصابين والستين خرجتا من على القضبان بسبب التصادم ، وتم استئناف حركة القطارات من الساعة الثامنة صباحا .