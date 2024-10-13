وكيل صحة قنا تبحث تشغيل وحدات التطوير

عقدت الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة بقنا، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات الصحية المختلفة، وذلك في حضور الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة سمية أحمد حسن مديرة إدارة الأمومة والطفولة.

جاء ذلك في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بقنا في المتابعة الفعالة والدقيقة لأعمال الوحدات الصحية للوقوف على تنفيذ المبادرات والحملات المختلفة المقدمة بها.

وتناول الإجتماع عرض لجهود الإدارات الصحية خلال مبادرة "بداية" ومدى إقبال المواطنين على تلك الخدمات بالمبادرة ومدي الإستفادة منها.

وناقش الإجتماع شرح لبطاقة الآداء المتوازن BSC وكيفية العمل بها ومدى تطبيقها على وحدات تطوير الرعاية الأولية والتي تهدف إلي النهوض بالخدمات الطبية المقدمة بتلك الوحدات، وذلك من خلال معايير مختلفة تشملها تلك المؤشرات من ضمنها، تردد الوحدة ، التدريب، مستوى مكافحة العدوى ، تنظيم الأسرة وبرامجها المختلفة، التطعيمات الروتينية والأعمال الوقائية.

وتضمن الإجتماع كيفية إستخدام بطاقة الآداء المتوازن ودورها الهام في زيادة كفاءة الخدمات الصحية المختلفة المقدمة بوحدات مبادرة التطوير، وذلك بما يعود بالنفع على المواطنين من أبناء المحافظةالكشف علي ٤٩٠ مواطن بالقافلة الطبية بقرية بلاد المال بحري بأبوتشت.

وكان الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، قد اعلن عن نجاح القافلة الطبية التي عُقدت علي مدار يومين بقرية بلاد المال بحري بمركز ابوتشت في تقديم خدماتها لـ490 مواطن وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية من الباطنة، الجراحة، النساء، الأطفال، العظام وتنظيم الأسرة والأسنان، هذا بالإضافة إلي تقديم عدد من الخدمات العلاجية الأخري شملت معمل الدم ، معمل المتوطنة، الأشعة، الموجات الصوتية وخلع الأسنان، إضافة إلى عقد عدة ندوات تثقيف صحي لعدد من المترددين حول أهمية الإستفادة من المبادرات الرئاسية وكيفية تجنب الأمراض المزمنة والتعامل معها.

سكرتير مساعد قنا يشارك في الاجتماع المشترك بين وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

وشارك اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، في الاجتماع المشترك بين وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى عموم إدارات التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى، وكذا موقف إعداد الحيز العمراني للعزب والكفور والنجوع بمحافظات الشرقية، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، سوهاج .

استعرض السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع موقف محافظة قنا حيث تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 150 قرية، فضلا عن الإنتهاء من 94 مخطط تفصيلي للقرى، ومتبقي عدد 56 قرية جاري تحديث المخططات الاستراتيجية لها بالتعاون مع الهيئة، علي أن يتم إدراجها ضمن ميزانية الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025.

و أشار السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إلي أنه جاري حاليا الإنتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجية لمدينة قنا ، مؤكدا ان محافظة قنا من أوائل المحافظات التي أنهت نموذج الحصر والاستدلال للكتل العمرانية مما ساهم في تسهيل الأحواز المتبقية لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.