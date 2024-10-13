تشكيل إنجلترا المتوقع ضد فنلندا بدوري الأمم الأوروبية

يلتقي منتخبا إنجلترا وفنلندا، مساء اليوم الأحد في إطار الجولة الرابعة التى تجمع بين المنتخبين ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب إنجلترا مواجهة فنلندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية بالتشكيل التالي:

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام فنلندا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: أرنولد، ستونز، كولويل، لويس.

خط الوسط: ديكلان رايس، فيل فودين، كول بالمر.

خط الهجوم: جوميز، جود بيلينجهام، جوردون.

وكان قد أعلن المنتخب الإنجليزي عن استبعاد بوكايو ساكا للإصابة، وغياب كورتيس جونز لظروف شخصية.

ويسعي المنتخب الإنجليزي، لتحقيق الفوز لرفع رصيده في الترتيب، بعدما سقط أمام اليونان وخسر بهدفين لهدف في الجولة الماضية فيما يسعى منتخب فنلندا، لتحقيق الفوز من أجل تصحيح مساره في البطولة، حيث يحتل المركز الأخير بالمجموعة بلا نقاط.

وتنطلق صافرة مباراة إنجلترا وفنلندا ضمن الجولة الرابعة في دورالمجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتذاع مباراة إنجلترا وفنلندا بدوري الأمم الأوروبية، على شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية الناقل الحصري.

وتتصدر اليونان جدول الترتيب بـ9 نقاط، وتأتي أيرلندا في المركز الثالث بـ3 نقاط.

ترتيب المجموعة السابعة في دوري الأمم الأوروبية

منتخب اليونان: 9 نقاط

منتخب إنجلترا: 6 نقاط

منتخب إيرلندا: 3 نقاط

منتخب فنلندا: 0 نقاط