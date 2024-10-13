خروج خط الصعيد عن الخدمة لانتشال قطار النوم من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

تواصل هيئة السكك الحديدية بالمنيا، جهودها بآلات لرفع لإنتشال عربتي قطار المنيا، والتى سقطت فى ترعة الإبراهيمية، عقب حادث التصادم الذى شهدته المنيا اليوم، حيث وقع اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان بإتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا ، والذي تسبب ايضا في توقف تام لحركة سير قطارات الصعيد .

وأسفر حادث تصادم قطار النوم بجرار سكة حديد، إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار، وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ ، وتم فصل القطار عن العربتين ، وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ، ورئيس هيئة السكة الحديد بالتوجه لـموقع الحادث ، وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد ، للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت الى وقوع الحادث.

ومن جانيه تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لـ مصابي حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد، في محافظة المنيا، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه لـ محافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، كما وجه بـ رفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.

وأعلنت الوزارة الدفع بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تترواح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية وما زال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن، والمتابعة مستمرة.