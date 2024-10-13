متحدث “الصحة”: 23 سيارة إسعاف للتعامل مع إصابات حادث قطار المنيا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هناك أكثر من 23 سيارة إسعاف للتعامل مع إصابات حادث قطار المنيا، فضلا عن المتابعة المباشرة من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأوضح “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، أن الطواقم الإسعافية تواصل عمليات الإنقاذ في محيط حادث قطار المنيا، وجار تقديم الكشف وتقديم الخدمات العلاجية من قبل الأطباء في المستشفيات لإنقاذ المصابين.

وأضاف أن هناك 20 مصابا جرى نقلهم إلى مستشفيات المنيا العامة ومستشفى المنيا الجامعي، والكشوفات الأولية تفيد بأنّ حالات الإصابة في قطاري المنيا تتراوح بين كدمات وجروح سطحية، لكن لا يمكن الجزم بالوضع الصحي الدقيق للمصابين.

وشدد على أن قيادات وزارة الصحة تتحرك لمتابعة حادث القطار ميدانيا، بتكليف من الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للتوجه إلى المنيا، على أن يتم الموافاة بمستجدات الوضع الصحي للمصابين أولا بأول.