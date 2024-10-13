إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 12 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، أثر تعرضهم صباح اليوم الأحد لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق «بلبيس - السلام»، بعد مدخل العبور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بشأن ما تبلغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة سيارة ميكروباص، بطريق «بلبيس - السلام»، بعد مدخل العبور، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.





