رفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات لاسقبال ضحايا حادث قطار المنيا

يتابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حادث تصادم قطارين بالمنيا اليوم الأحد، ووجه بسرعة رفع درجة الإستعداد القصوى بمستشفيات جامعة المنيا؛ لاستقبال الحالات المُصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم.

ومن جهته، أوضح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، أن الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والقائم بعمل المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، يرأس فريق عمل من كبار الأطباء والجراحين وفرق التمريض؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان ، وأوضح دكتور ايمن حسنين ، أن الحالات المصابة بمستشفى المنيا الجامعي جميعها إصابات خفيفة .

وكان حادث تصادم قطار النوم بالمنيا ، قد أسفر عن إصابة 20 شخصا، وفقا لبيان صادر عن مديرية الصحة بمحافظة المنيا، وجرى الدفع ب 23 سيارة إسعاف ورفع حالة التاهب الطبي فى جميع مستشفيات المحافظة ، وكانت هيئة السكك الحديدية، أصدرت بيانا إعلاميا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم ( عربه القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار، وجرى الدفع بمعدات واوناش الطوارئ ، وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لإستكمال رحلته بإتجاه القاهرة ، وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي ادت الى وقوع