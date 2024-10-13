انطلاق مجلس الحديث الأول لقراءة وشرح كتاب صحيح البخاري.. الثلاثاء

يطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مجلس الحديث الأول لقراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العصر.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، حيث يواصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية دوره في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، ونشر السنة النبوية التماسًا لبركتها.

وتبدأ قراءة كتاب: "صحيح البخاري" رحمه الله ، يوم الثلاثاء القادم الموافق 15/ 10/ 2024م، عقب صلاة العصر مباشرة، وسينعقد المجلس بمشيئة الله تعالى بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ويحاضر فيه فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.

والدعوة عامة للحضور ، وسيتم منح إجازة بسماع صحيح الإمام البخاري عند ختم الكتاب، وسنعلن تباعًا ولاحقًا مواعيد هذه المجالس المباركة.

الأوقاف تنظم 100 ندوة علمية عن «عناية الإسلام بالمرأة».. الاثنين المقبل

وعلى صعيد اخر، تنظم وزارة الأوقاف، 100 ندوة علمية، الاثنين المقبل، بعنوان «عناية الإسلام بالمرأة، وتهدف هذه الندوات إلى تعزيز الثقافة الدينية ونشر الفكر الوسطي المستنير، مع تسليط الضوء على دور المرأة ومكانتها في الإسلام.

وتعقد الندوات في مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات التفسير وعلوم القرآن، الفقه والعقيدة، وسيتناول المشاركون فيها عدة محاور، منها: «حقوق المرأة في الإسلام، ودورها في المجتمع، وأهمية تمكينها في جميع المجالات».

ويحاضر في هذه الندوات نخبة من العلماء، منهم: الدكتور عبد الشافي الشيخ، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، والدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويتناولون في محاضراتهما الجوانب الشرعية والاجتماعية المرتبطة بالموضوع.

إرساء قيم الحوار والتفاهم

وتسعى وزارة الأوقاف من خلال هذه الفعالية، إلى إرساء قيم الحوار والتفاهم، وتعزيز الوعي حول القضايا المتعلقة بالمرأة، لتكون فعلاً فاعلاً في المجتمع، وتساهم في تطويره بما يتماشى مع قيم الإسلام السمحة.

وعلى صعيد اخر، أعلن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري في الخامس عشر من أغسطس الماضي إطلاق دورات التعامل اللائق مع رواد المساجد وضيوف الرحمن لعمال المساجد على مستوى الجمهورية.

وعقدت وزارة الأوقاف عددًا من هذه الدورات على مدار الشهرين الماضيين لعمال المساجد بعدد من محافظات الجمهورية لتنمية الوعي العام لجميع العاملين بالمساجد.

ففي محافظة القاهرة تم تكليف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني السابق بالبدء الفوري في هذه الدورات، وقد أكد فضيلته للمشاركين فيها بأن جميع العاملين بالوزارة أمناء على بيوت الله (عز وجل)، وواجبنا إكرام ضيوف الرحمن، ومعاملتهم المعاملة اللائقة.

وفي محافظتي بني سويف والفيوم افتتح الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني دورة التعامل اللائق مع رواد المساجد وضيوف الرحمن لعمال المساجد بهاتين المحافظتين، وفيها أكد أن وظيفة عامل مسجد وخدمة بيوت الله (سبحانه وتعالى) من أشرف المهن التي أكرمنا الله بها، وأنها رسالة وليست وظيفة، وعلينا أن نستشعر إكرام الله عز وجل لنا بها، مؤكدًا على وجوب معاملة ضيوف الرحمن معاملة لائقة؛ فهم ضيوف الرحمن جل وعلا.

وفي محافظة الغربية انعقدت أولى دورات التعامل اللائق مع رواد المسجد وضيوف الرحمن لعمال المساجد بمديرية أوقاف الغربية بحضور الدكتور نوح العيسوي مدير المديرية، وقد أوصى الدكتور نوح العيسوي جميع الحاضرين من عمال المساجد بالرفق بالناس وتجنيبهم المشقة عند أداء العبادة في بيوت الله تعالى، فالعامل مؤتمن على المسجد، وعلى رواده، وهو صاحب رسالة في غاية الأهمية.