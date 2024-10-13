23 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث قطار المنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، أنه تم الدفع 23 سيارة إسعاف مجهزة ، تم إرسالها إلى موقع حادث تصادم قطار النوم بجرار سكة حديد ، وأوضحت الصحة ، أن الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 20 راكبًا، تم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، فيما نُقل 5 مصابين آخرين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج.

وتراوحت الإصابات في حادث تصادم قطار النوم بالمنيا ، بين كدمات ، وسحجات ، وجروح سطحية، وكان شهد مزلقان ماقوسة بمدينة المنيا صباح اليوم ، حادث تصادم بين جرار (باور)، قادم من قنا وعربة الباور الخلفية لقطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان إلى القاهرة، مما أسفر عن إصابة 20 شخصًا، تم نقل 15 مصابًا إلى مستشفى المنيا العام، فيما نُقل 5 مصابين آخرين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج.

وعلى الفور، تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين، وتحرك القطار لإستكمال رحلته بإتجاه القاهرة ، وكلف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد، للتوجه لموقع الحادث، وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

وفور تلقى مركز السيطرة والطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة إخطارًا بالحادث، انتقل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفقة الجهات المعنية ، والإسعاف ، والحماية المدنية ، والمرور ، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا ، وقد تابع المحافظ عمليات الإنقاذ والإسعاف، ووجّه بالدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.